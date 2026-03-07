طعم مختلف.. طريقة تحضير فراخ بصوص المسطرده والعسل

فراخ بصوص المسطرده والعسل من الوصفات المختلفة التي تحرص السيدات على تقديمها على سفرة رمضان .

وإليكم طريقة تحضير الفراخ بصوص المسطرده والعسل

مقادير الفراخ بصوص المسطرده والعسل

صدور دجاج شرائح

2 كوب لبن

1 كوب كريمة

2 معلقة كبيرة دقيق

بصل مفروم

ثوم مفروم

بصل باودر

ثوم باودر

مسطرده

زيت

زبدة

مكعب مرقة

طريقة تحضير فراخ بصوص المسطرده والعسل

في وعاء ضيفي بصل بودر وثوم بودر مع ملح وفلفل وزيت تتبيل الفراخ.

في طاسة ضعي زيت حتي يسخن وضيفي الفراخ مع التقليب حتى تنضج.

في وعاء ضعي اللبن و الكريمة والمسطرده.

ضيفي مكعب زبدة في الطاسة مع البصل والثوم والملح مع التشويح.

ثم ضعي الدقيق مع التقليب، وضيفي اللبن والكريمة والمسطرده والعسل والفراخ.

توضع في طبق التقديم