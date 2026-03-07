قوارب البطاطس بالسلامي والجبنة من الأكلات الشهية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد الأسرة أو الضيوف في المنزل.

قدمت الشيف نهال الشناوي على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل قوارب البطاطس بالسلامي والجبنة ، فيما يلي….



مقادير قوارب البطاطس بالسلامي والجبنة





● 6 حبات بطاطس كبيرة مقطوعه لنصين بالطول ومقوره مقليه في الزيت

● فلفل أحمر رومي قطع صغيره جدا

● 200 جرام جبن شيدر احمر وأصفر مبشورة

● 150 جرام جبن موتزريلا

● 200 جرام سلامي

● 100 جرام مشروم شرائح

● فص ثوم مهروس

● 100 جرام زيتون أسود شرائح

● ملعقة زعتر جاف كبيرة

● ملعقة فلفل أسود صغيرة

طريقة تحضير قوارب البطاطس بالسلامي والجبنة

في وعاء يشوح الزعتر مع الفلفل الرومي والمشروم والثوم

تضاف باقي المكونات وتحشي البطاطس بالحشوة

يضاف ميكس الجبن وتدخل فرنا ساخنا حتى تمام النضج وتقدم