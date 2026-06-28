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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل دجاج كانتون.. وصفة آسيوية سهلة بطعم المطاعم

دجاج كانتون
دجاج كانتون
ريهام قدري

يُعد دجاج كانتون من الأطباق الآسيوية الشهيرة التي تتميز بمذاقها الغني وتوازن نكهاتها بين الحلو والمالح، كما أنه من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة دون الحاجة إلى مكونات معقدة. ويعتمد هذا الطبق على الدجاج الطري مع الخضروات الطازجة وصوص كانتون اللذيذ، ويقدم عادة مع الأرز الأبيض أو الأرز المقلي.

 نستعرض طريقة عمل دجاج كانتون بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة:

مكونات دجاج كانتون

 

500 جرام صدور دجاج مقطعة مكعبات أو شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

بصلة متوسطة مقطعة شرائح.

2 فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور.

نصف كوب فلفل ألوان مقطع شرائح.

نصف كوب جزر مقطع شرائح رفيعة.

نصف كوب كرنب مقطع شرائح (اختياري).

2 عود بصل أخضر مفروم للتزيين.

سمسم محمص للتقديم (اختياري).


مكونات الصوص

3 ملاعق كبيرة صوص الصويا.

ملعقة كبيرة صوص المحار.

ملعقة كبيرة عسل نحل أو سكر بني.

ملعقة صغيرة زيت سمسم.

ملعقة كبيرة نشا مذابة في ربع كوب ماء.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع كوب مرق دجاج أو ماء.


خطوات التحضير

1. اغسلي الدجاج جيدًا ثم جففيه باستخدام مناديل المطبخ حتى يحافظ على قوامه أثناء الطهي.


2. سخني الزيت في مقلاة واسعة أو "ووك" على نار عالية، ثم أضيفي مكعبات الدجاج وقلبيها حتى يتغير لونها وتكتسب لونًا ذهبيًا من جميع الجهات.


3. أضيفي البصل والثوم والزنجبيل، وقلبي لمدة دقيقة حتى تفوح رائحتها.


4. ضعي الفلفل الألوان والجزر والكرنب، وقلبي المكونات لمدة 3 إلى 5 دقائق مع الحفاظ على قرمشة الخضروات.


5. في وعاء منفصل، اخلطي صوص الصويا مع صوص المحار والعسل أو السكر البني وزيت السمسم والفلفل الأسود والمرق، ثم أضيفي النشا المذاب في الماء وقلبي جيدًا.


6. اسكبي الصوص فوق الدجاج والخضروات مع التقليب المستمر حتى يغلف جميع المكونات.


7. اتركي الخليط على نار متوسطة لمدة 3 إلى 5 دقائق حتى يصبح الصوص كثيفًا ولامعًا.


8. ارفعي دجاج كانتون من على النار، ثم زينيه بالبصل الأخضر والسمسم المحمص حسب الرغبة.

طريقة التقديم

يقدم دجاج كانتون ساخنًا بجانب الأرز الأبيض أو الأرز المقلي، كما يمكن تقديمه مع النودلز للحصول على وجبة آسيوية متكاملة تشبه تلك التي تقدم في المطاعم.

نصائح لنجاح الوصفة

احرصي على عدم طهي الخضروات لفترة طويلة حتى تحتفظ بلونها وقوامها المقرمش.

يمكن إضافة شرائح المشروم أو البروكلي لإضفاء قيمة غذائية أكبر.

إذا كنت تفضلين المذاق الحار، أضيفي القليل من الشطة المجروشة أو صوص السريراتشا إلى الصوص.

يفضل استخدام مقلاة واسعة وعلى نار عالية للحصول على أفضل نتيجة وطعم قريب من المطاعم.

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