ليس كل الأشخاص من محبي وجبة الإفطار، وبالنسبة للأشخاص الأصحاء من الناحية الأيضية، فإن تخطي وجبة الإفطار من حين لآخر ليس بالضرورة ضارًا، ولكن بالنسبة للبعض، قد يؤثر ذلك على مستوى السكر في الدم وتنظيم الأنسولين بطرق قد تساهم في حدوث تغيرات أيضية قصيرة وطويلة الأمد.

كما يجب على جسمك أن يبذل جهدًا أكبر لتنظيم نسبة السكر في الدم.

ماذا يحدث لسكر الدم عند تخطي وجبة الإفطار

"الإفطار" يعني كسر الصيام، عندما تتجاهله، فإنك تطيل فترة الصيام الليلي وتؤخر إفراز الأنسولين الأول في جسمك خلال اليوم

مستوى السكر في الدم ضمن المعدل الطبيعي، يفرز البنكرياس هرمونًا يُسمى الجلوكاجون، والذي يُحفز الكبد على إطلاق الجلوكوز المُخزن.

"عندما يتجاهل الناس وجبة الإفطار بانتظام، يبقى مستوى السكر في الدم عادةً ضمن المعدل الطبيعي، لكن الجسم يبذل جهدًا أكبر للحفاظ عليه" .

يؤدي الصيام لفترات طويلة إلى زيادة مستويات الأحماض الدهنية غير المؤسترة (NEFAs) في الدم، ومع مرور الوقت، قد تساهم المستويات المرتفعة من هذه الأحماض في مقاومة الأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب للأنسولين بشكل جيد،

- لا يحصل دماغك على الوقود الذي يحتاجه

كلنا نعرف ما هو الشعور بالجوع الشديد، الدماغ يعمل على الجلوكوز، وبدونه قد يعاني بعض الأشخاص من تشوش ذهني ، أو تهيج، أو صعوبة في التركيز، أو حتى صداع إذا مروا بوقت طويل دون تناول الطعام.

عندما تتجاهل وجبة الإفطار، قد يبدأ جسمك بإنتاج الكيتونات ، التي تحرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الجلوكوز، لكن الكيتونات قد تساهم أيضاً في الشعور بالتشوش الذهني،

- قد تأكل أكثر بالفعل - وتكتسب وزنًا مع مرور الوقت

وقد وجدت بعض الدراسات أن الأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار يشعرون بالجوع أكثر طوال اليوم .

قد يؤدي ذلك بالنسبة للبعض إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية، مما قد يساهم في زيادة الوزن مع مرور الوقت ، ومع ذلك، فإن نتائج الأبحاث متباينة، ولا يعوّض الجميع ذلك بتناول المزيد من الطعام

المصدر health