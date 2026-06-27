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مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مشروب شهير يعالج البروستاتا والقلق والتوتر

البروستاتا
البروستاتا
اسماء محمد

يعد الشاي الأخضر من المشروبات الطبيعية التى تمتلك فوائد صحية عديدة ولاتقتصر فوائده على إنقاص الوزن.


ووفقا لموقع كيلافند كلينك الشاي يساعد في ضبط السكر في الدم ويمنع التوتر ويحمى البروستاتا.
 

يخفض نسبة السكر في الدم


قد يستفيد مرضى السكري من النوع الثاني أو المعرضون لخطر الإصابة به ( مرحلة ما قبل السكري ) من شرب المزيد من الشاي الأخضر.

تشير الأبحاث إلى أن المستويات العالية من الثيانين في الشاي الأخضر قد تساهم في الوقاية من السكري كما تُظهر دراسات أخرى أن الشاي الأخضر يُساعد على تحسين مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) وحساسية الجسم للأنسولين .


بالإضافة إلى ذلك، وجدت دراسة جارية في اليابان أن شرب أربعة أكواب أو أكثر من الشاي الأخضر يوميًا يقلل من خطر الوفاة بمضاعفات داء السكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 40%.

 يُعد الشاي الأخضر أكثر أنواع الشاي شيوعًا في اليابان، حيث يُفضل الكثيرون نوعًا يُسمى "سينتشا" يُحضّر عن طريق تبخير الأوراق سريعًا وقد أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين تناولوا كوبين من القهوة بالإضافة إلى الشاي الأخضر انخفض لديهم خطر الوفاة بنسبة 63% مقارنةً بمن لا يشربون الشاي أو القهوة.

 شرب الشاي المحلى بالسكر قد يُقلل من فوائد الشاي الأخضر، إذ يُسبب ارتفاعًا في مستوى السكر في الدم، خاصةً عند تناوله مع كميات كبيرة من السكريات المضافة لذا، ابحث عن نوع من الشاي الأخضر يُمكنك الاستمتاع به دون إضافة مُحليات.

 يحمي البروستاتا


تشير الدراسات المخبرية (غير البشرية) إلى أن البوليفينولات الموجودة في الشاي الأخضر، وخاصةً مركب إيبيغالوكاتشين غالات ( EGCG)، قد تمنع تضخم البروستاتا الحميد  ويُسبب تضخم البروستاتا الحميد زيادة في حجمها، مما يؤدي إلى كثرة التبول ومشاكل أخرى. تشير النتائج إلى أن مركب EGCG يمنع خلايا البروستاتا من التكاثر وتضخم الغدة ولكن لا تزال هناك حاجة إلى إجراء أبحاث على البشر للتأكد من ذلك.

يخفف التوتر والقلق


يساعد الثيانين الموجود في الشاي الأخضر على تخفيف التوتر والقلق . 

يمكن للقلق والتوتر أن يرفعا ضغط الدم، ويؤثرا على المزاج والنوم، ويؤثرا سلبًا على جودة حياتك.


وتشير الأبحاث إلى أن مادة الثيانين تؤثر بشكل كبير على تأثيرات الكافيين، حيث تقلل من تأثيراته المنشطة وتحسن الوظائف الإدراكية والمزاج والتركيز.

الشاي الاخضر البروستاتا فوائد الشاي الأخضر تضخم البروستاتا السكر القلق

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