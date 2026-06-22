السر وراء دخول الحمام صباحًا .. استشاري يوضح أفضل وقت للتبرز

يلاحظ كثير من الأشخاص أن حاجتهم إلى التبرز تزداد خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة بعد الاستيقاظ أو تناول وجبة الإفطار، ما يدفع البعض للتساؤل حول السبب العلمي وراء ذلك، وهل هناك وقت مثالي للتبرز يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والقولون؟

ويؤكد استشاري أمراض الجهاز الهضمي مصعب إبراهيم من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن انتظام حركة الأمعاء يعد أحد المؤشرات المهمة على صحة الجهاز الهضمي، مشيرين إلى أن توقيت التبرز يختلف من شخص لآخر، إلا أن الساعات الصباحية غالبًا ما تكون الفترة الأكثر نشاطًا للقولون.

لماذا يحدث التبرز صباحًا أكثر من أي وقت آخر؟

يشرح الأطباء أن الجسم يعمل وفق ساعة بيولوجية داخلية تنظم العديد من الوظائف الحيوية، ومنها نشاط الجهاز الهضمي. وخلال ساعات النوم تتباطأ حركة الأمعاء نسبيًا، لكن بمجرد الاستيقاظ يبدأ الجسم في تنشيط وظائفه المختلفة، بما في ذلك القولون.

كما يؤدي تناول الإفطار أو حتى شرب الماء والقهوة لدى بعض الأشخاص إلى تحفيز ما يعرف بـ"المنعكس المعدي القولوني"، وهي استجابة طبيعية تجعل القولون أكثر نشاطًا بعد دخول الطعام إلى المعدة، ما يزيد الشعور بالحاجة إلى التبرز.

ما أفضل وقت للتبرز؟

بحسب المتخصصين، لا يوجد وقت واحد يناسب الجميع، لكن الفترة الصباحية تعتبر الوقت الأكثر ملاءمة لدى كثير من الأشخاص، نظرًا لأن القولون يكون في أعلى درجات نشاطه بعد الاستيقاظ.

ويشير الخبراء إلى أن الأهم من التوقيت نفسه هو انتظام العادة اليومية، حيث يساعد تدريب الجسم على الذهاب إلى الحمام في وقت محدد على تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك.

علاقة التبرز بصحة القولون

انتظام التبرز يعكس غالبًا كفاءة عمل الجهاز الهضمي والقولون. وعندما تتباطأ حركة الأمعاء لفترات طويلة، قد يعاني الشخص من الإمساك والانتفاخ والشعور بعدم الراحة.

القولون

وفي المقابل، فإن التغيرات المفاجئة والمستمرة في عدد مرات التبرز أو طبيعة البراز قد تكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب، خاصة إذا صاحبتها أعراض أخرى مثل فقدان الوزن غير المبرر أو آلام البطن المتكررة.

عادات تساعد على انتظام حركة الأمعاء

يوصي الأطباء باتباع مجموعة من العادات الصحية التي تساعد على تحسين عمل القولون وتنظيم عملية التبرز، من أبرزها:

شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.

ممارسة النشاط البدني بانتظام.

عدم تجاهل الرغبة في التبرز عند الشعور بها.

الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

على الرغم من اختلاف عدد مرات التبرز الطبيعية من شخص لآخر، فإن استمرار الإمساك أو الإسهال لفترات طويلة قد يستدعي التقييم الطبي.

كما ينصح الأطباء بعدم إهمال ظهور الدم في البراز أو الشعور بآلام شديدة في البطن أو حدوث تغير مفاجئ ومستمر في نمط الإخراج، لأن هذه العلامات قد تكون مرتبطة ببعض أمراض القولون والجهاز الهضمي.

صحة القولون تبدأ من العادات اليومية

ويرى الخبراء أن الحفاظ على صحة القولون لا يعتمد فقط على الأدوية أو العلاج، بل يرتبط بشكل كبير بالعادات اليومية ونمط الحياة الصحي. فالتغذية المتوازنة، وشرب الماء بانتظام، والحركة اليومية، جميعها عوامل تساهم في تحسين كفاءة الجهاز الهضمي وتعزيز انتظام حركة الأمعاء.