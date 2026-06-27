غير البروتين.. الجبنة القريش غنية بعناصر مفيدة لن تخطر ببالك

لا يحب بعض الأشخاص طعم الجبنة القريش لكنه من أكثر الأكلات المفيدة للجسم حيث تمتلك سعرات حرارية منخفضة كما أنها غنية بالعناصر الغذائية والفوائد الصحية .
وكشف موقع كيلافند كلينك أهم العناصر الغذائية المفيدة للجسم الموجودة في الجبنة القريش :
توفر تغذية جيدة
حيث توفر حصة 100 جرام (أقل بقليل من نصف كوب) من جبن القريش قليل الدسم (2٪) ما يلي:
السعرات الحرارية : 84
الدهون : 2.3 جرام.
البروتين : 11 جرامًا.
إجمالي السكريات : 4.1 جرام.
الكالسيوم : 103 ملليجرام (8% من القيمة اليومية أو DV).
الفوسفور: 148 ملليجرام (12% من القيمة اليومية).
البوتاسيوم : 120 ملليجرام (3% من القيمة اليومية).
السيلينيوم : 14.6 ميكروجرام (27% من القيمة اليومية).
الصوديوم : 321 ملليجرام (14% من القيمة اليومية).