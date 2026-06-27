خلافات عائلية وراء اختفاء فتاة أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة القائم على النشر بشأن تغيب نجلته عقب خروجها من إحدى الكليات بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 15 مايو المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة من (موظف - مقيم بدائرة القسم) بتغيب نجلته (طالبة "سن 19") عقب إنتهاء اليوم الدراسى وخروجها من الكلية.

وفى وقت لاحق حضرت والدة المتغيبة وبرفقتها نجلتها وقررت بعودتها للمنزل ، وبسؤال المتغيبة قررت بتركها المنزل لخلافات عائلية لرغبتها فى العمل بجانب الدراسة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





