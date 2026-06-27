السكة الحديد : الدفع بأوناش لرفع عربات قطار كفر الزيات الخارج عن القضبان | صور

كشف مسئول بالهيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا بمدينة طنطا بمحافظة الغربية منذ قليل أنه تم الدفع بفرق الصيانه وعربات الأوناش لرفع عربات قطار بخط "القاهرة ـ الإسكندرية " قبل دخوله محطة قطارات كفر الزيات.

تحرك هيئة السكك الحديدية

كما أشار مسئول هيئة السكك الحديدية أن الحادث نتج عن خروج نحو 4 عربات عن القضبان علي الرغم من تهدئة سائق القطار قبل دخوله المحطة مؤكدا علي صيانه ورفع اثار الحادث فضلا عن انتظام حركة القطارات بالكامل بمنطقة وسط الدلتا.

تحرك صحة الغربية

من ناحية أخري أفاد مسئول طبي بصحة الغربية اليوم في تصريحات صحفية أنه لا يوجد ضحايا أو مصابين في حادث خروج 4 عربات قطار عن قضبان قبل دخوله محطة كفر الزيات لافتا بقوله "خصصنا 5 سيارات إسعاف لنقل اي مصابين محتملين أو كبار السن من الرجال والسيدات" .





وكان خط السكك الحديدية "القاهرة -الاسكندرية " شهد منذ خروج عربات قطار عن قضبان السكك الحديدية قبل دخوله محطة كفر الزيات مما دفع الركاب الي نزول والسير علي القضبان سعيا للوصول إلي المحطة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

بلاغ غرفة عمليات

وكانت غرفة عمليات هيئة السكك الحديدية بمنطقة وسط الدلتا تلقت إخطارا يفيد بخروج عربتين عن قضبان السكك الحديدية دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

تطورات الحادث

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.