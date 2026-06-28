زيت غير متوقع يعالج التجاعيد وحب الشباب .. تعرف عليه

يمنح زيت الورد البشرة عدد كبير من الفوائد مثل علاج التجاعيد والجفاف وحب الشباب والالتهاب.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك نكشف لكم فوائد زيت الورد للبشرة

الالتهابات والتجاعيد



يمكن أن يهدئ الالتهاب ويساعد على تقليل الخطوط الدقيقة وهو غني بفيتامين أ، مما يساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين وتحسين مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد كما أنه يهدئ الالتهابات بفضل فيتامين هـ والأنثوسيانين، الصبغة التي تمنح الفواكه والخضراوات الداكنة ألوانها.

يحسّن حب الشباب

يُمكن لزيت ثمر الورد أن يُساعد في تحسين حالة حب الشباب الالتهابي وإزالة آثاره .

يُمكن استخدامه على الوجه والجسم، كما تتوفر تركيبات من زيت ثمر الورد غير كوميدوغينيك (لا تسد المسام).

يرطب البشرة



بما أن زيت ثمر الورد غني بالأحماض الدهنية، فإنه يساعد على ترطيب البشرة ورغم أنك قد تعتقد أن هذا الزيت ثقيل للغاية، إلا أنه خفيف الوزن نسبيًا وتمتصه البشرة بسهولةبل إن البعض يستخدمه لترطيب الشعر أو تغذيته بعمق.

قبل أن تضعيه على كامل جسمك بإجراء اختبار حساسية على رقعة صغيرة من الجلد أولاً للتأكد من أنه لن يسبب لك تهيجاً.

هناك احتمال ضئيل لحدوث حساسية ومن الأفضل تجربة كمية صغيرة على منطقة مثل الساعد قبل وضعها على كامل الوجه أو الجسم.

إذا كانت بشرتك دهنية ، فقد لا يناسبك هذا المنتج ويحتوي زيت ثمر الورد على فيتامين سي الذي قد يزيد من ترطيب البشرة أما إذا كنتِ تفكرين في استخدام زيت ثمر الورد للشعر، فمن الأفضل تجنبه إذا كان شعركِ ناعماً جداً، لأن الزيت قد يثقله.