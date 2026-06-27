إنهاء أزمة المحذوفين من التموين على طاولة البرلمان غدا

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب غدا الأحد عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب محمد سليم، وأحمد بلال البرلسي، وبسام الصواف، وأحمد العرجاوي، ومحمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار حذف بعض المواطنين من بطاقات التموين ووقف صرف الدعم رغم زوال الأسباب التي أدت إلى الحذف.

إعادة إدراج المستحقين

وتتضمن طلبات الإحاطة مناقشة أوضاع المواطنين الذين تم استبعادهم بسبب مخالفات مرتبطة بالبناء أو الكهرباء أو الزراعة، ثم انتهت أو تمت تسوية هذه المخالفات، مع بحث الإجراءات المتخذة لإعادة إدراج المستحقين على منظومة الدعم وضمان عدم استمرار وقف الصرف دون أسباب قائمة.