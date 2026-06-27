برلمانية : ثورة 30 يونيو أعادت تصحيح مسار الوطن ومهدت لبناء الجمهورية الجديدة

تقدمت النائبة آية مجدي غنيم، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو، التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية الحديثة.

وأكدت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن ثورة 30 يونيو تمثل نقطة تحول حاسمة في مسار الوطن، حيث أعادت تصحيح المسار الوطني، ومهدت الطريق نحو بناء "الجمهورية الجديدة"، التي شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات غير مسبوقة على مختلف المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعكس إرادة سياسية واعية ورؤية شاملة للتنمية المستدامة.

ثورة 30 يونيو

وأوضحت أن ثورة 30 يونيو جاءت تعبيرًا صادقًا عن وعي وطني متجذر لدى الشعب المصري، ورفضًا قاطعًا لكل محاولات النيل من هوية الدولة أو العبث بمؤسساتها الوطنية، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة استعادت فيها مصر توازنها، ورسخت دعائم الدولة الوطنية الحديثة القائمة على القوة والانضباط والثقة في المستقبل.

وأشارت النائبة آية مجدي غنيم إلى أن وعي الشعب المصري كان العامل الحاسم في إنجاح هذه اللحظة التاريخية، حيث خرجت جموع المصريين بالملايين دفاعًا عن الدولة وهويتها، وإنهاء حالة الفوضى.

مواصلة العمل والبناء

وأكدت النائبة أن ذكرى ثورة 30 يونيو ليست مجرد مناسبة وطنية، بل هي تجديد للعهد على مواصلة العمل والبناء من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا، والحفاظ على ما تحقق من إنجازات، واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، بما يليق بمكانة مصر وتاريخها وحضارة شعبها العظيم.