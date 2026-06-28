طريقة عمل البطاطس الكروكيت .. مقرمشة من الخارج وناعمة من الداخل

تعد البطاطس الكروكيت من أشهر المقبلات التي يمكن تقديمها بجانب الوجبات الرئيسية أو كوجبة خفيفة، وتمتاز بقوامها المقرمش من الخارج وحشوتها الناعمة من الداخل، كما يمكن إضافة الجبن أو الأعشاب إليها حسب الرغبة.

المكونات

4 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب بقسماط ناعم.

نصف كوب دقيق.

2 بيضة.

نصف كوب جبن موزاريلا أو شيدر مبشور (اختياري).

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

زيت غزير للقلي.



طريقة التحضير

1. اغسلي البطاطس جيدًا واسلقيها حتى تنضج تمامًا، ثم صفيها واتركيها تبرد قليلًا.



2. قشري البطاطس واهرسيها جيدًا حتى تصبح ناعمة وخالية من التكتلات.



3. أضيفي الملح، والفلفل الأسود، والثوم البودرة، والبصل البودرة، والبقدونس، والجبن المبشور إذا رغبتِ، ثم اخلطي المكونات جيدًا.



4. شكلي الخليط إلى أصابع أو كرات متوسطة الحجم.



5. ضعي الدقيق في طبق، والبيض المخفوق في طبق آخر، والبقسماط في طبق ثالث.



6. مرري كل قطعة في الدقيق أولًا، ثم البيض، ثم غلفيها بالبقسماط جيدًا.



7. ضعي قطع الكروكيت في الثلاجة لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتماسك قبل القلي.

طريقة القلي

سخني الزيت على نار متوسطة.

اقلي الكروكيت على دفعات حتى تكتسب لونًا ذهبيًا من جميع الجوانب.

ارفعيها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.



طريقة الطهي في الفرن

إذا كنت تفضلين نسخة صحية، رصي الكروكيت في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وادخليها فرنًا مسخنًا مسبقًا على 200 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة مع تقليبها في منتصف الوقت حتى تتحمر من الجانبين.

نصائح لنجاح البطاطس الكروكيت

اتركي البطاطس تبرد قبل الهرس حتى لا تصبح العجينة لينة.

إذا كان الخليط طريًا، أضيفي ملعقة أو اثنتين من البقسماط حتى يتماسك.

تبريد الكروكيت قبل القلي يساعد على الحفاظ على شكلها ويمنع تفككها.

احرصي على أن يكون الزيت ساخنًا قبل القلي للحصول على قشرة ذهبية مقرمشة دون امتصاص كمية كبيرة من الزيت.

يمكن حشو الكروكيت بقطعة صغيرة من الجبن للحصول على مذاق غني عند التقديم.



تقدم البطاطس الكروكيت ساخنة مع الكاتشب أو المايونيز أو صوص الجبن، إلى جانب السلطة الخضراء أو البطاطس المقلية، لتكون وجبة شهية تناسب جميع أفراد الأسرة.