قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل، فهي من الحلويات اللذيذة و الشهية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأطفالك وضيوفك في البيت.

مقادير لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل

● 1/2 كوب حليب دافئ

● 2 ملعقة صغيرة خميرة

● 1/4 كوب سكر

● 1 بيضة

● 2 كوب دقيق

● 50 جرام زبدة

للقاع

● 50 جرام زبدة

● 1/2 كوب سكر بني

● 1 ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

● 2 ملعقة كبيرة كريمة خفق

خلطة الكراميل:

● 50 جرام زبدة

● 1/2 كوب سكر بني

● رشة ملح

● 2 ملعقة كبيرة كريمة خفق

● 1/2 كوب عين جمل



طريقة تحضير لفائف القرفة المقلوبة بالكراميل وعين الجمل



للعجين:

يخفق الحليب مع الخميرة وتترك لتتفاعل

تخلط المكونات الجافة مع البيضة وخليط الخمبرة ونقلب

تضاف الزبدة تدريجيا ونقلب حتى تتشكل عجينة

تترك لتختمر حوالي ساعة

تفرد العجينة وتقرد طبقة من الزبدة والسكر البني

توضع على السكر المكرمل في الصينية

تترك لتختمر مرة أخرى

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي

للقاع:

تسخن الزبدة مع السكر البني والقرفة حتى يذوب السكر

أخيرا تضاف الكريمة ونقلب

يضاف الخليط إلى قاع الصينية