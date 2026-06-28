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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل شاورما دجاج بالبطاطس.. أحلى من المحلات

شاورما دجاج بالبطاطس
شاورما دجاج بالبطاطس
هاجر هانئ

شاورما دجاج بالبطاطس من الأكلات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات.

قدمت الشيف توتا مراد، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شاورما دجاج بالبطاطس، فيما يلي….

مقادير شاورما دجاج بالبطاطس


● صدور دجاج تقطيعة شاورما

● زبادي

● خل

● عصير ليمون

● فصوص ثوم مفروم

● بابريكا

● كركم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● ملح وفلفل

● زيت

● بطاطس محمرة

● عيش سوري

● كول سلو

● ثومية

● خيار مخلل

طريقة تحضير شاورما دجاج بالبطاطس


تخلط مكونات التتبيلة.
يتبل الدجاج بالتتبيلة.
ترفع على نار عالية مع التقليب حتى تمام الطهي.
يحشى الخبز بالدجاج والبطاطس والخيار والتومية والكول سلو ويلف روول.
يقلب على الطاسة من الجانبين.

شاورما دجاج بالبطاطس مقادير شاورما دجاج بالبطاطس طريقة عمل شاورما دجاج بالبطاطس

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