طريقة عمل أرز مبهر مع التونة.. جديدة وغير تقليدية

قدمت الشيف نورا السادات على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل أرز مبهر مع التونة، فهي من الأكلات الغير تقليدية و التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير أرز مبهر مع التونة



● أرز بسمتي مبهر

● تونة

● بصل مفروم

● ثوم مفروم

● بقدونس مفروم

● فلفل حار حلقات

● ليمون

● كمون

● ملح

● بابريكا

● فلفل رومي مفروم

● حمص مسلوق

● طحينة

● ليمون بلدي

● فلفل أسود

● بقدونس

طريقة تحضير أرز مبهر مع التونة

يشوح البصل والفلفل الرومي و الحار في الزيت في إناء على النار

تضاف التوابل والملح والفلفل ويقلب كل الخليط على النار

يضاف الأرز ويقلب كل الخليط على النار

تخلط الطحينة وعصير الليمون والكمون والملح والثوم

تضاف التونة وخليط الطحينة إلى خليط الأرز

يقلب كل الخليط ويغرف ويقدم .