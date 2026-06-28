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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

علم موقع صدى البلد ، أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، تمكنت من ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، من خلال الباركود الظاهر في الصور المتداولة

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم : أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية مع مصور الامتحان .

وكان قد شدد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على التشديد في التعامل مع وسائل الغش المختلفة، وتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة داخل اللجان

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ومنضبط

وشهدت جروبات شاومينج للغش على تليجرام ، تداولا لصور قبل أنها تخص إجابات امتحان العربي ثانوية العامة 2026 ، كما شهدت تداولا لصور قيل أنها تخص امتحان العربي ثانوية عامة 2026 الذي يؤديه طلاب الشعبتين العلمية والأدبية الآن داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

جاء ذلك بعد مرور 50 دقيقة من توزيع امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 .

ويؤدي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ،  طلاب الثانوية العامة 2026 بالنظامين الجديد والقديم بالشعبتين العلمية والأدبية امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، وذلك في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية

ويستمر امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، من 9  صباحا حتى 12 ظهرا

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2026 بمدارس المكفوفين اليوم الأحد امتحان اللغة العربية الورقة الأولى ، والذي يستمر من 9 صباحا حتى 12 ظهرا

 امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. مواصفات الأسئلة

وعن مواصفات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :  امتحان اللغة العربية 2026  سيتكون من 55 سؤال ( 51 سؤال اختيار من متعدد + 4 أسئلة مقالية )

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداءه في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 غداً ، فتبلغ 80 درجة


وتعتمد أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ،  على قياس الفهم والتحليل ومدى قدرة الطالب على الاستذكار والتحليل وفهم الدروس، و تبتعد عن قياس الحفظ.

امتحان العربي ثانوية عامة 2026 .. توزيع الدرجات

وقبل آداء امتحان العربي ثانوية عامة 2026 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم الأحد ،  أعلنت المدارس الثانوية على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، توزيع درجات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 مؤكدة ما يلي :

- النحو : 22 درجة

- النصوص : 24 درجة ( 12 شعر + 12 نثر )

- القراءة  : 17 درجة

- التعبير الوظيفي والإبداعي : 8 درجات

- الأدب : 5 درجات

- القصة : 4 درجات

أما عن الدرجة الكلية المخصصة لـ امتحان العربي ثانوية عامة 2026 المقرر آداؤه بلجان امتحانات الثانوية العامة 2026 اليوم  ، فتبلغ 80 درجة

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