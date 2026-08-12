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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غارات إسرائيلية متتالية على جنوب لبنان.. وتفجيرات تستهدف منشآت ومناطق عدة| تفاصيل

لبنان
لبنان
محمود محسن

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ سلسلة من الغارات العنيفة على بلدة المنصوري في قضاء صور، موضحًا أن البلدة ليست من البلدات المحتلة من جانب جيش الاحتلال، إلا أنها شهدت خلال الساعات القليلة الماضية اعتداءات متواصلة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تقتصر على المنصوري، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة أرنون، سُمع دويه في مناطق متفرقة من الجنوب اللبناني، حيث تقع أرنون ضمن نطاق البلدات المحتلة وفي محيط قلعة الشقيف التاريخية التي يحتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا، أن ذلك يأتي في إطار استمرار عمليات التفخيخ والتفجير لمناطق واسعة، على غرار ما يحدث في زوطر الشرقية.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن الجيش اللبناني أفاد، في بيان له، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرًا أيضًا في محيط مقر بلدية زوطر الشرقية المحتلة، إلى جانب استهداف المدارس الرسمية وعدد من الممتلكات العامة والخاصة في البلدة.

وتابع، أن زوطر الشرقية كان من المفترض أن تكون ضمن نطاق المناطق التجريبية الأولى، على غرار زوطر الغربية، إلا أن جيش الاحتلال انسحب من زوطر الغربية ولم ينسحب من زوطر الشرقية، التي تشهد في هذه الأثناء انفجارات واسعة وتحركات مكثفة لجيش الاحتلال بواسطة آلياته المنتشرة فيها.

وأضاف سنجاب أن الجيش اللبناني أكد أنه يواجه العديد من التحديات في عملية الانتشار جنوب نهر الليطاني وفي البلدات التي يفترض أن ينتشر فيها في الجنوب اللبناني، وذلك بسبب الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتكررة.

وتابع سنجاب أن هذه الاعتداءات تتزامن مع الزيارة التي يجريها رئيس مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان، «كلير فيلد»، والذي التقى الرئيس اللبناني، كما التقى قائد الجيش اللبناني «جوزيف عون».

وذكر، أن هذه اللقاءات تهدف إلى التوصل إلى صيغة توافقية بشأن آلية عمل لجنة أو قوة التحقق التي من المقرر تشكيلها خلال الفترة المقبلة، بحيث تتولى التحقق من انتشار الجيش اللبناني في البلدات الجنوبية، وكذلك التحقق من إخلاء هذه البلدات من السلاح غير الشرعي، وتحديدًا سلاح حزب الله، والتأكد من خلو هذه المناطق من أي تهديدات يشكلها حزب الله في الجنوب اللبناني.

دعم مسار المفاوضات 

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر، وبناءً على الجولة الأخيرة من مفاوضات روما التي لم تسفر عن تقدم حقيقي على الأرض، مشيرًا إلى أنها تمثل محاولة أمريكية لدعم مسار المفاوضات والعودة مجددًا إلى هذا المسار.

الغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة المنصوري البلدات المحتلة الاحتلال

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