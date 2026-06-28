2450 دولارًا سعر الفدان بمبادرة مزرعتك في مصر للمصريين بالخارج| تفاصيل

كشف رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، خلال مداخلة على قناة “إكسترا نيوز”، أن سعر الفدان ضمن مبادرة «مزرعتك في مصر» المخصصة للمصريين بالخارج يبلغ 2450 دولارًا.

وأوضح أن المبادرة تستهدف إتاحة فرص استثمار زراعي للمصريين المقيمين بالخارج، بما يعزز مشاركتهم في المشروعات القومية، ويدعم جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروع يوفر أراض زراعية مجهزة داخل مناطق الاستصلاح الجديدة، مع تقديم تيسيرات للراغبين في الاستفادة من المبادرة، بما يشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأكد رئيس شركة تنمية الريف المصري الجديد، في تصريحاته لـ“إكسترا نيوز”، أن مبادرة «مزرعتك في مصر» تأتي ضمن جهود الدولة لفتح آفاق استثمارية جديدة للمصريين بالخارج، وتعزيز مساهمتهم في مشروعات التنمية الزراعية.