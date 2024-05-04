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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ابتدا المشوار .. آمال ماهر تتخذ قرارا مفاجيء على مسرح حفلها بالسعودية

آمال ماهر
آمال ماهر

استكملت الفنانة آمال ماهر حفلها بالمملكة العربية السعودية ، علي الرغم من انتهائها من كافة الاغاني التي قامت باجراء البروفات عليها من قبل مع فرقتها الموسيقية . 

وقالت آمال ماهر خلال الحفل : الأغاني اللي عملنا عليها البروفات خلصت ، بس مش هاين عليا اسيبكم   ، لتستمر بعدها في آداء أغنية ابتدا المشوار . 

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وكانت قد قدمت آمال ماهر عدد من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين أمثال أم كلثوم ووردة . 

وارتدت آمال ماهر فستان في الوصلة الثانية من الحفل فستان من اللون الفضي ، بينما ارتدت في الوصلة الاولي فستان من اللون الاحمر . 

وقالت آمال ماهر، للجمهور في بداية حفلها بجدة: «شكرا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكتر من رائع، شكرًا على كل حاجة، بحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد على المجهود الكبير علشان الليلة تطلع من أميز الليالي اللي أنتم تستحقوها لأنكم جمهور تستحقوا الأفضل وأنتم وحشتوني جدًا

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