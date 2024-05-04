بهرتني بأداء رائع.. أصالة توجه رسالة لـ آمال ماهر بعد حفل السعودية

وجهت الفنانة أصالة رسالة الي الفنانة آمال ماهر ، وذلك عبر منصة أكس ، بعد حفلها بالمملكة العربية السعودية .

وقالت أصالة : كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها آمال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤوليه كانت قدها وحالياً عليت صوت التلفزيون عالآخر لأستمتع وأنطرب أحسنتي وبراڤو عليكي ياأمّوله فستانك حلو وأنتي حلوه فرحتيني بحضورك كلً التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح بتمنى لك ياه.

وكانت قد بدأت منذ قليل الفنانة آمال الفقرة الثانية من حفلها بالمملكة العربية السعودية ، حيث قدمت عدد من الاغاني الخاصة بها ولكبار المطربين امثال أم كلثوم ووردة .

وارتدت آمال ماهر فستان في الوصلة الثانية من الحفل فستان من اللون الفضي ، بينما ارتدت في الوصلة الاولي فستان من اللون الاحمر .

وقدمت آمال ماهر عددا من الاغاني ومنها سكة السلامة ، اتقي ربنا فيا ، ياعيني عليكي يا طيبة ، لو كان بخاطري انا ، بالاضافة إلى أغنية الف ليلة وليلة ، انت عمري ، لكوكب الشرق أم كلثوم ، وهما الاغنيتان اللاتي شهد تفاعل كبير من قبل الجمهور .