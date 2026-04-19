ختام الأنشطة الرياضية.. محافظ الغربية يُشيد بطلاب التعليم الفني ويؤكد: ركيزة أساسية للاقتصاد|صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني، والمهرجان الختامي للأنشطة الرياضية، والذي أُقيم بمدرسة المحلة الثانوية بنات، بحضور الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد المعرض مشاركة 110 طالبًا يمثلون 109 مدرسة تعليم فني بمختلف التخصصات (الصناعي – الزراعي – تجاري -الفندقي-تعليم مزدوج)، حيث اطلع المحافظ على مجموعة متنوعة من المنتجات والابتكارات التي عكست مستوى متميزًا من المهارات الفنية والتطبيقية لدى الطلاب.

تحرك تنفيذي عاجل

وتنوعت المعروضات بين مشروعات في الإلكترونيات والبرمجيات مثل أنظمة الاستشعار الذكية وتطبيقات “الأردوينو” لترشيد الطاقة، إلى جانب ابتكارات لخدمة ذوي الهمم، ونماذج صناعية في التبريد والتكييف، والتحكم الصناعي، وتركيبات الكهرباء، فضلًا عن منتجات الأثاث والنجارة، والصناعات الغذائية، والمشغولات الفنية، وتصميم الأزياء.

تحسين مستوي تعليم الفني

وأكد محافظ الغربية، خلال جولته، أن ما شاهده يعكس نقلة نوعية في مستوى التعليم الفني، مؤكداً أن الدولة تولي هذا القطاع اهتمامًا كبيرًا باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية. وأضاف:

“نراهن على التعليم الفني كأحد أهم أدوات بناء الاقتصاد، وما يقدمه أبناؤنا اليوم يؤكد قدرتهم على الابتكار وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل”.

وأشار إلى أهمية دعم هذه النماذج وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، قائلًا:”هدفنا أن نرى هذه الأفكار تتحول إلى صناعات على أرض الواقع، بما يساهم في توفير فرص عمل حقيقية لشبابنا”.

جولة ميدانية

وعلى هامش الجولة، تفقد المحافظ المهرجان الختامي للأنشطة الرياضية، والذي شارك فيه 276 طالبًا، حيث تابع عددًا من العروض الرياضية والفنية التي قدمتها المدارس، من بينها عروض “مصر سحر ملوش حدود” و“مصر أرض السلام” و“نشاطي يؤدي لانضباطي” و“مصر الحضارة”،وأشاد المحافظ بمستوى الأداء والانضباط الذي ظهر به الطلاب، مؤكدًا أن الأنشطة المدرسية تلعب دورًا مهمًا في بناء الشخصية المتكاملة، وتنمية روح الانتماء والعمل الجماعي لدى النشء.

رفع كفاءة الخدمات

وفي الختام، وجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الشكر والتقدير إلى الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وجميع قيادات المديرية، والطلاب والقائمين على تنظيم المعرض والمهرجان، مثمنًا الجهد المبذول من المعلمين والمشرفين وكافة العاملين بقطاع التعليم الفني والأنشطة التربوية. كما أعرب عن تقديره لأبنائه الطلاب على ما قدموه من نماذج مشرفة تعكس مستوى متميزًا من الإبداع والالتزام، مؤكدًا أن هذا التعاون المثمر بين جميع الأطراف هو الأساس الحقيقي لتحقيق التطوير المنشود والارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة.