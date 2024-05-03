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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجى التونسي
الترجى التونسي

تلقى فريق الترجي التونسي، صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا  بسبب إصابة أحد لاعبيه المؤثرين.

وكشف موقع "foot24" التونسي أن الترجي قد يفقد خدمات الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة في مواجهة الأهلي بعد إصابته خلال مشاركته أمام الصفاقسي.

ويغيب بن حميدة، بشكل مؤكد عن مواجهة الترجي والملعب التونسي القادمة في الدوري، يوم الأحد، على أن يتحدد بعد ذلك موقفه من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا على ملعب “رادس” يوم 18 مايو الجاري، على أن يستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء الإياب، في الـ25 من الشهر ذاته.

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