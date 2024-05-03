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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة مدوية.. حقيقة نقل مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال خارج تونس

صدى البلد

بعد إصدار عقوبات "وادا" العالمية على تونس، تم اتخاذ قرار من مسئولي وكالة المنشطات التونسية بشأن نقل مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

وفي ضوء هذه العقوبات، أعلنت "وادا" أن تونس لن تكون مضيفة لأي بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ما يعني أنه لن يُسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية حتى تعود البلاد إلى مطابقة معايير "وادا".

وأوضح مراد الحنبلي، مدير وكالة المنشطات بتونس، أن هذا القرار يستدعي اتخاذ إجراءات إدارية وإبراز الصبر في انتظار تدارك الوضع. 

وأكد أن المباراة بين الأهلي والترجي ستُقام في موعدها المحدد من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مشيرًا إلى عدم تأثير القرار على إقامة المباراة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الذهاب يوم 18 من الشهر الجاري على ملعب رادس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 25 على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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