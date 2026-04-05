جهود مصرية مكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد في المنطقة

أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وعدد من نظرائه لبحث خفض التصعيد في المنطقة.



وأكد وزير الخارجية ضرورة تغليب الحكمة لنزع فتيل التوتر وتجنب مزيد من التصعيد والتدمير، وأهمية ترجيح لغة الحوار والدبلوماسية بما يحافظ على أمن واستقرار المنطقة.



وأوضح وزير الخارجية، أن هناك جهودا مصرية مكثفة مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد في المنطقة، وأن التصعيد الحالي ينذر بالانزلاق إلى انفجار غير مسبوق في المنطقة.



وأشار إلى أن مصر ترفض رفضا قاطعا لاستهداف المنشآت المدنية والبنى التحتية في المنطقة، ويجدد إدانة بلاده الكاملة للهجمات التي طالت دول الخليج والأردن والعراق.



وتابع:"نرفض المساس بأمن وسيادة الدول العربية ويجب وقف الاعتداءات عليها فورا".