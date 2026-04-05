بعد 10 مباريات.. التعادلات تفرض كلمتها في مجموعة الهبوط.. 9 مباريات بلا فائز وزد الاستثناء الوحيد

فرضت ظاهرة التعادلات نفسها بقوة على انطلاقة منافسات مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز بعدما انتهت 9 مواجهات من أصل 10 دون فائز في مشهد نادر يعكس حجم الضغوط والحذر الشديد الذي تفرضه حسابات البقاء بينما كان الانتصار الوحيد من نصيب زد إف سي.

وشهدت الجولة الأولى 7 مباريات انتهت 6 منها بالتعادل مقابل فوز واحد فقط وجاءت النتائج كالتالي:

زد إف سي × طلائع الجيش (1-0)

الاتحاد السكندري × فاركو (1-1)

كهرباء الإسماعيلية × مودرن سبورت (1-1)

المقاولون العرب × بتروجت (2-2)

غزل المحلة × البنك الأهلي (1-1)

حرس الحدود × الإسماعيلي (0-0)

وادي دجلة × الجونة (0-0)

نتائج الجولة الثانية.. السيناريو يتكرر

استمر نفس المشهد في الجولة الثانية حيث أقيمت 3 مباريات انتهت جميعها بالتعادل:

فاركو × غزل المحلة (1-1)

الجونة × الاتحاد السكندري (0-0)

مودرن سبورت × وادي دجلة (0-0)

حصيلة غير مسبوقة

بمراجعة نتائج الجولتين يتضح أن التعادل كان النتيجة الأبرز حيث انتهت 9 مباريات بلا فائز مقابل مباراة واحدة فقط حُسمت لصالح زد وهو ما يعكس حالة الترقب والخوف من الخسارة التي تسيطر على الفرق في هذه المرحلة الحرجة.

ترتيب مجموعة الهبوط بعد الجولتين

1- زد إف سي – 32 نقطة

2- وادي دجلة – 31 نقطة

3- الجونة – 30 نقطة

4- البنك الأهلي – 27 نقطة

5- بتروجت – 26 نقطة

6- مودرن سبورت – 25 نقطة

7- الاتحاد السكندري – 22 نقطة

8- طلائع الجيش – 22 نقطة

9- غزل المحلة – 21 نقطة

10- المقاولون العرب – 19 نقطة

11- حرس الحدود – 18 نقطة

12- فاركو – 17 نقطة

13- كهرباء الإسماعيلية – 17 نقطة

14- الإسماعيلي – 12 نقطة

نظام الدوري

تقام بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وفق نظام مرحلتين حيث أُقيمت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد قبل أن يتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين بناءً على ترتيبها.

وتضم المجموعة الأولى 7 فرق تتنافس على لقب الدوري والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بينما تشمل المجموعة الثانية 14 فريقاً يتصارعون من أجل البقاء وتفادي الهبوط على أن تهبط 4 أندية في نهاية هذه المرحلة.

وبحسب لائحة المسابقة تدخل جميع الفرق المرحلة النهائية بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول مع اعتماد ترتيب كل مجموعة بشكل منفصل عن الأخرى.

وتتنافس أندية مجموعة التتويج على المراكز من الأول إلى السابع في حين تتصارع فرق مجموعة الهبوط على المراكز من الثامن وحتى الحادي والعشرين.

وتلعب مباريات المرحلة الثانية بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة حيث يواجه كل فريق منافسيه مرة واحدة فقط في صراع مباشر يحدد ملامح البطل والهابطين معاً.