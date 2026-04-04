صراع الهبوط.. تعادل فاركو وغزل المحلة 1-1 الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة فاركو وغزل المحلة في المباراة التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب، ضمن الجولة الثانية لمجموعة الهروب من الهبوط من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ونجح فاركو في إحراز هدف التقدم في الدقيقة السادسة عن طريق الغاني بابكار نداى.

وأحرز غزل المحلة هدف التعادل عن طريق المدافع أحمد شوشة فى الدقيقه 51 من ركلة الجزاء.

وبهذه النتيجة يحتل فريق فاركو المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بينما فريق غزل المحلة فى المركز الثامن برصيد 21 نقطة في ترتيب مجموعة الهبوط بجدول ترتيب الدوري

وخاض المحلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى ..عامر عامر .

خط الدفاع .. أحمد العش - أحمد شوشة -يحيى زكريا - عموري.

خط الوسط .. محمود نبيل - موري توريه - رشاد العرفاوي . الهجوم ..سعيدي كيبو - محمد أشرف - جريندو.



بينما خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من:-



حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

الدفاع: عبدالرحمن رشدان، بابكر نداي، معاذ أحمد، أحمد البحراوي.

الوسط: محمد جابر، محمد فخري، محمود عماد أحمد شعبان.

الهجوم: وليد مصطفى، أليو بادا.