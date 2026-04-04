التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة الجونةوالاتحاد في الدوري

سيطر التعادل السلبي على مباراة الاتحاد السكندري والجونة، في المباراة التي جمعت بينهما على استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري.

التعادل ارتفع رصيد الجونة إلى النقطة 30 في المركز الثالث بمجموعة الهبوط، بينما وصل الاتحاد السكندري إلى النقطة 22 في المركز السابع.

جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي :-

حراسة المرمي: محمود جنش

الدفاع: عبد الغني محمد ومحمود شبانة وعبد الرحمن جودة ومصطفي ابراهيم

الوسط: سيفوري ايزاك ومحمود عماد وأفشة

الهجوم :عبد الرحمن مجدي ويسري وحيد وجون إيبوكا

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالي:-

حراسة المرمى :محمد علاء

الدفاع :-صابر الشيمي وعبد الجواد أحمد وأحمد عبد الرسول وخالد صديق

الوسط:- نور السيد وأحمد جنال وحافظ إبراهيم في الوسط

الهجوم :- عمر الجزار ومحمد النحلس وعلي الزاهدي.