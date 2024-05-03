قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرارًا رسميًا بشأن مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الكروي الحالي 2023-2024، بعد تأهل الفريقين إلى المباراة النهائية، إثر تجاوز الأحمر مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي، وصن داونز الجنوب إفريقي في الدور ذاته.

وأعلن "كاف" رسميًا عن موعد وتوقيت مباراتي ذهاب وإياب نهائي دوري الأبطال بين الفريقين، حيث ستُقام المباراة الأولى على ملعب رادس يوم السبت 18 مايو الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، فيما ستُقام المباراة الثانية على ستاد القاهرة يوم السبت 25 مايو الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح النادي الأهلي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بنتيجة ثلاثية دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تأهل الترجي التونسي بالفوز على صن داونز بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في مجموع المباراتين أيضًا.