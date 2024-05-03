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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق.. فريق إماراتي يقطع الطريق علي صفقة الزمالك المنتظرة

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أحدث قرار نادي عجمان الإماراتي، بتجديد عقد المهاجم المغربي وليد أزارو، صدمة كبيرة لنادي الزمالك المصري، حيث أعلن النادي الإماراتي بشكل رسمي خلال الساعات الماضية تمديد عقد أزارو حتى عام 2026، وهو قرار يأتي بعدما كان من المتوقع أن ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي في يونيو المقبل.

أشارت إدارة نادي عجمان في بيان رسمي نشرته على الصفحة الرسمية للنادي: "نعلن ببالغ السرور عن تمديد عقد هداف الفريق وليد أزارو لمدة موسمين إضافيين، ما يُعد إشارة إيجابية للجماهير".

بهذا الإعلان، ينقضي أمل نادي الزمالك في التعاقد مع أزارو، الذي كان يعاني من أزمة إيقاف القيد في الوقت الحالي، وكان يُعتبر أحد الأسماء التي كان الفريق الأبيض يسعى للتعاقد معها في الموسم المقبل.

تعتبر هذه الخطوة الجديدة تحولاً مهماً في ملف أزارو، الذي كان مطمعًا لنادي الزمالك وعدد من الأندية العربية الأخرى، خاصةً بعد أدائه المتألق في الدوري الإماراتي، حيث تلقى اللاعب عروضاً مغرية خلال الفترة الأخيرة.

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