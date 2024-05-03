احتفال أحمد حمدي بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي.. شاهد

احتفل أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك بعد الفوز أمام البنك الأهلي في الجولة العشرين من الدوري الممتاز.

ونشر أحمد حمدي صورة له من أحداث المباراة، وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خطوة أخرى”.

وفاز الزمالك على فريق البنك الأهلي بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.