عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفال أحمد حمدي بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي.. شاهد

احمد حمدي
احمد حمدي

احتفل أحمد حمدي لاعب نادي الزمالك بعد الفوز أمام البنك الأهلي في الجولة العشرين من الدوري الممتاز. 

ونشر أحمد حمدي صورة له من أحداث المباراة، وكتب عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “خطوة أخرى”.

وفاز الزمالك على فريق البنك الأهلي بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، يحتل الزمالك المركز 12 في الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة بعدما لعب 14 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 14.

IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٤٤٣٢١
IMG_٢٠٢٤٠٥٠٣_٠٤٤٣٢١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

20 ألف جنيه| تراجع غير مسبوق في أسعار الحديد اليوم بمصر

60 جنيه انخفاضا| أسعار الدواجن والبيض اليوم مفاجأة بعد التراجع

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

بعد منعه من الكلام.. أسباب صادمة لـ مرض أحمد رزق| تفاصيل

خبير آثار يعلن مفاجأة .. هل عاش اليهود في مصر؟

ترشيحاتنا

كينيا تعتزم إبرام صفقة أسلحة مع إسرائيل

لماذا يعقب رمضان أشهر الحج؟.. خطيب المسجد النبوي يكشف 5 أسباب

السفارة الروسية بالقاهرة تتهم بايدن بالتحريض على إنهاء حياة الفلسطينيين في غزة

سامح شكري يتوجه إلى جامبيا للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي

تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في الدوري السعودي

البابا تواضروس يصلي الجمعة العظيمة في الكاتدرائية بالعباسية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بفستان لافت | شاهد

هؤلاء ممنوعون من الرنجة في شم النسيم

طريقة عمل فطائر يونانية.. جديدة ولذيذة

موقف طريف من نقار خشب يقرع جرس منزل دون توقف.. شاهد

فيديو

بعد إجرائه عملية جراحية.. الأطباء يمنعون فنانا شهيرا من الكلام

بتحضر صوتها الشتوي.. نيابة دبي تأمر بحبس إعلامي شهير بسبب ياسمين عز

أغنية من ألحاني.. رنا سماحة تكشف تفاصيل أحدث ألبوماتها

فريدة سيف النصر توجه رسالة بعد تجاهل اسمها في اللقاءات التليفزيونية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ