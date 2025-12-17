قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يهنئ أندريه بابيش بتوليه رئاسة وزراء التشيك
الفراعنة جاهزون.. منتخب مصر يبدأ مشواره في أمم أفريقيا بمواجهة زيمبابوي
ديمبلي فى المقدمة .. ما هو ترتيب محمد صلاح فى جوائز ذا بيست .. وعلى من تفوق الفرعون المصري
محافظ بورسعيد يقدم العزاء لأسرة السباح يوسف محمد ويوجه بمتابعة التحقيقات المتعلقة بالحادث
قاضي قضاة فلسطين: دور مصر تجاه القضية ممتد وتاريخي.. ومنع مخطط التهجير
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحوث الصحراء: دعم الزراعة المستدامة في توشكي والوادي الجديد

بحوث الصحراء
بحوث الصحراء
شيماء مجدي

اختتم مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، سلسلة من الأيام الحقلية المكثفة بمنطقتي توشكي بمحافظة أسوان، والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم مزارعي المناطق حديثة الاستصلاح.

وتأتي هذه الأنشطة ضمن فعاليات مشروع “الزراعة الصحراوية المبتكرة من أجل سبل عيش قادرة على الصمود”، والذي يُنفذ بالشراكة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، وبتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.

وشهدت الأيام الحقلية مشاركة واسعة من المزارعين والسيدات بالمناطق المستهدفة، حيث تم عرض ونقل أحدث الممارسات والتكنولوجيات الزراعية المستدامة التي طورها مركز بحوث الصحراء، بما يتناسب مع الظروف البيئية القاسية للأراضي الصحراوية.

من جهته أكد، الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن تنفيذ هذه الأيام الحقلية يأتي في إطار التزام المركز بتحويل نتائج البحوث التطبيقية إلى واقع عملي يخدم المجتمع الزراعي، خاصة في مناطق التنمية الجديدة، مشيرا الى أن الدعم المقدم من الوكالة الإسبانية، والتعاون مع منظمة الإيكاردا، يمثلان نموذجًا ناجحًا لتكامل الجهود الدولية من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر.

وأضاف رئيس المركز، أن هذه الأنشطة تستهدف تمكين المزارعين في توشكي والوادي الجديد من تبني تقنيات زراعية مبتكرة تضمن تحقيق إنتاجية مرتفعة ومستدامة، مع ترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة، مؤكدًا أن تمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي يعكس الثقة الدولية في قدرات مركز بحوث الصحراء ودوره المحوري في دعم التنمية الزراعية بمصر، واوضح أن الأيام الحقلية ركزت على عدة محاور رئيسية، من بينها زراعة وتصنيع محاصيل الأعلاف غير التقليدية مثل السيلاج، والتعريف بتقنية استزراع نبات الأزولا كبديل علفي اقتصادي، إلى جانب عرض نماذج لزراعة الخضر داخل الصوب الزراعية، وتطبيق ممارسات زراعة المحاصيل الاستراتيجية بالاعتماد على الأسمدة العضوية والحيوية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور أحمد الحاوي، رئيس المشروع، أن الأنشطة الميدانية التي نُفذت عمليًا في توشكي والوادي الجديد أتاحت للمشاركين الاطلاع المباشر على النتائج الإيجابية للممارسات الزراعية المتكيفة مع التغيرات المناخية. وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحقيق التكامل بين مكونات الزراعة الصحراوية، بما يسهم في خلق فرص معيشية أفضل للمجتمعات المحلية، وتابع أن المشروع قدم حزمة من الحلول المتكاملة التي تضمن استدامة الموارد الطبيعية وزيادة دخل المزارعين، بما يمثل خطوة أساسية نحو تشجيع الاستثمار الزراعي في جنوب الوادي والمناطق حديثة الاستصلاح.

بحوث الصحراء توشكي الوادي الجديد الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

ترشيحاتنا

الجيش الروسي

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة غيراسيموفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك

مبني الكرملين الروسي

الكرملين: موقفنا واضح بشأن رفض وجود أي قوات أوروبية في أوكرانيا

إندونيسيا والعراق يبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي في قطاع النفط والغاز

تعزيز التعاون الاستراتيجي بين إندونيسيا والعراق في قطاع النفط والغاز

بالصور

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد