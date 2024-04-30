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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صراع الكبار.. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري الأبطال الليلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يستقبل فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الأول ملعب "أليانز أرينا".

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وكان الفريق البافاري بايرن ميونخ قد أطاح بفريق آرسنال في الدور ربع النهائي، بينما أقصى ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي من الدور ذاته.

 

تشكيل بايرن ميونخ وريال مدريد المتوقع 
وسلطت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الضوء على التشكيل المتوقع للمواجهة.

ومن المتوقع أن يبدأ كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - ناتشو فيرنانديز - أنتونيو روديجر - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور.

فيما يتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ تحت قيادة توماس توخيل كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: نصير مزراوي - مين جاي - إيريك داير - جوشوا كيميتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - لايمار - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - رافائيل جوريرو - هاري كين

بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا ريال مدريد

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