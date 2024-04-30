اليوم.. تعليق الدراسة في الجامعات السعودية



علقت عدد من الجامعات السعودية الدراسة‬⁩ الحضورية وتحويلها عن بعد اليوم الثلاثاء في الأفلاج وفي جامعة الطائف وفي نجران‬⁩ وخباش وثار وحبونا وبدرالجنوب ويدمة.

وكان الدفاع المدني السعودي دعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة ‎الباحة.

فيما حذر المركز الوطني للأرصاد السعودية من الامزار الغزيرة التي قد تصل الي حد السيول في بعض المناطق.

و توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن احتمالية هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض والشرقية .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل سرعتها إلى أكثر من 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

كما لفت التقرير الي تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب كذلك مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.