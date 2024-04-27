على طريقته | وسام أبوعلي يحتفل بتأهل الأهلي لـ نهائي دوري الأبطال

احتفل وسام أبوعلي بتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على مازيمبي، بثلاثية نظيفة، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الجمعة.



ونشر وسام أبوعلي صورًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب : "اراك فى النهائي مرة اخري".

حقق فريق الأهلي الفوز على مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد خلال المواجهة التي أقيمت بينهما في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمس الجمعة في ملعب ستاد القاهرة الدولي، ليتأهل الأحمر إلى النهائي مستفيدًا من تعادله سلبيا في الذهاب.



من المقرر أن تقام مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الثامن عشر من مايو القادم، لمباراة الذهاب فى بطولة دورى الابطال، على أن تكون مباراة الإياب يوم السبت 25 من نفس الشهر.