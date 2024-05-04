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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس اليوم .. إحذر الرياح تضرب هذه المناطق

طق اليوم - أرشيفية
طق اليوم - أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ،عن طقس اليوم السبت ، حالة الطقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد ،مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد .


نوهت هيئة الأرصاد الجوية ، عن طقس اليوم سيشهد إضطراب الملاحة البحرية بداية من السبت 4 مايو حتى الإثنين 6 مايو. وذلك مع سرعة رياح 50 إلى 60 كيلو متر في الساعة وارتفاع الأمواج 2 إلى 3 متر.

نشاط الرياح 
كشفت هيئة الأرصاد أيضًا أن طقس اليوم خلال الساعات المقبلة سيشهد نشاطًا للرياح على القاهرة الكبرى ومناطق من شمال البلاد وجنوب سيناء اليوم السبت، كما ستشهد مناطق شمال الصعيد وشمال البلاد وجنوب سيناء أيضًا نشاطًا للرياح يومي الأحد والإثنين.


الطقس اليوم  


وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية توقع بـ درجات الحرارة لمحافظات مصر المختلفة اليوم  السبت ،نسرده في السطور التالية:


القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18 مع طقس غائم جزئيًا.
محافظات الوجه البحري ومدن القناة: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 17 مع طقس غائم جزئيًا.
السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 مع طقس غائم جزئيًا.


وسط سيناء والسواحل الشمالية الشرقية: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18 مع طقس غائم جزئيًا.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23 مع طقس مشمس.


شمال ووسط الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 مع طقس مشمس.
جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24 مع طقس مشمس.

 

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