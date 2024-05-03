الأرصاد: رياح مثيرة للرمال على هذه المناطق واضطراب الملاحة في البحر المتوسط

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، أجواء مستقرة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا بمعظم المناطق.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، إن الطقس اليوم، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد

ويشهد الطقس اليوم، نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة.

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس اليوم، من اضطراب في الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وتكون سرعة الرياح من 30:50كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران ونصف.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أن تسجل خلال الطقس اليوم، على مختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء 34 للعظمى والصغرى 23 درجة

شمال الصعيد 34 للعظمى والصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 25 درجة