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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

إطلالة جذابة.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
نهى هجرس

شاركت الفنانة ياسمين صبري، فيديو جديدا لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة.

وأطلت ياسمين صبري، مرتدية فستانا طويلا ومجسما باللون الأخضر، جاء بمجموعة من الرسومات ذا تطريز عصري؛ ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمالها.

واختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة ياسمين صبري 

ياسمين صبري صور ياسمين صبري اطلالات ياسمين صبري

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