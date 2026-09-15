خلال 3 لـ5 سنوات.. خطة لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في مصر بالتعاون مع شركات عالمية

تتجه مصر نحو تعزيز قدراتها في مجال صناعة الطائرات المسيرة «الدرون»، من خلال خطط لتوطين هذه التكنولوجيا وتطوير الصناعات المرتبطة بها، بما يدعم التصنيع المحلي ويعزز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة. وتأتي هذه التحركات في إطار الاهتمام بتوطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات التصميم والتصنيع والبرمجيات والتحكم في الطائرات المسيرة.

وفي هذا السياق، كُشف خلال مناقشة الملف في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي على شاشة قناة TEN، عن خطة شركة «درون تك» لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في مصر خلال فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بالتعاون مع شركات عالمية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير الكوادر المصرية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار في الصناعات الجوية المتقدمة. وتشير الخطة إلى أهمية بناء قاعدة صناعية محلية قادرة على دعم الابتكار وتعزيز مكانة مصر في هذا القطاع.