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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
تقى الجيزاوي

روّج الفنان محمود العسيلي لأحدث ألبوماته الذى من المقرّر طرحه خلال الفترة المقبلة وكشف عن أبرز الأغاني المنتظرة فى الألبوم .

ونشر محمود العسيلي بوستر الألبوم عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب مُعلقًا:  “الصيف ميبقاش صيف من غير عسيلي”.

احدث حفلات محمود العسيلي

وفى شهر يونيو الماضي ، أحيا الميجا ستار محمود العسيلي أحدث حفلاته الغنائية فى العلمين الجديدة داخل جولف بورتو مارينا ضمن مهرجان فني ترفيهي باسم "بورتو بيت" والذي من المقرر من ان تمتد فعالياته طوال العام بمختلف محافظات الجمهورية.

شهد حفل العسيلي حضورا جماهيريا ضخما من الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار والذي يعد أيضآ أولى سهرات صيف 2025 الساحلية.

واشعل العسيلي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة المحببه للشباب والتي تألق بها طوال مشواره الفني منها "إوعى" ،"حبيبي وابن حبيبي" و"انت استثنائي" .. وحرص على إهداء اغنية "كل سنة وانت قلبي" لكل من يحتفل بعيد ميلاده او ذكري زواجه الذي يتوافق مع ليلة الحفل.

شارك فى إحياء الحفل مطرب الراب الصاعد مهند وال dj المتميز ويلي وال dj عمرو سو بالإضافة الى فقرة fire works مبهرة ل محمود وهبة.

محمود العسيلي اغاني محمود العسيلي أعمال محمود العسيلي

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الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

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