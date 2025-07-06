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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ظهور نادر للزعيم عادل إمام.. صورة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي| ما القصة؟

عادل إمام
عادل إمام
أمينة الدسوقي

في لحظة عائلية استثنائية، خطف الفنان الكبير عادل إمام الأنظار بعد انتشار صورة حديثة له، خلال حضوره حفل زفاف حفيده الأكبر "عادل"، نجل المخرج رامي إمام، والذي أقيم مساء الجمعة داخل إحدى الفيلات بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة.

صورة تشعل مواقع التواصل

الصورة، التي ظهر فيها الزعيم محاطا بعائلته الكاملة من زوجته وأبنائه وأحفاده، التقطت داخل غرفة خاصة بالقصر الذي شهد مراسم الزفاف، وسرعان ما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وسط موجة واسعة من التفاعل والمشاعر الإيجابية من محبيه الذين عبروا عن سعادتهم بظهوره والاطمئنان على حالته الصحية.

حضور استثنائي وسط غياب الأضواء

وبحسب تقارير صحفية ، فإن مشاركة عادل إمام جاءت رغم حالته الصحية التي تحول دون حضوره المناسبات العامة، ما جعل ظهوره في الزفاف أمرًا نادرًا واستثنائيًا. 

كما أكدت التقارير أن الزعيم حضر الحفل لمدة ساعة فقط، رفقة زوجته هالة الشلقاني، حيث نُقل بسيارة خاصة إلى القصر، وجلس داخل إحدى الغرف بعيدًا عن أعين الحضور.

اقتصر اللقاء على العائلة فقط، حيث التقطوا معه صورة تذكارية تجمعه بالعروسين، قبل أن يغادر المكان بهدوء دون أن يشعر الضيوف بوجوده.

رامي إمام يحيي ذكرى عائلية

المخرج رامي إمام نشر الصورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأرفقها بآية قرآنية عن الزواج، معلقًا: "الحمد لله.. عادل وفريدة. ابني اتجوز"، مسترجعا لحظة مشابهة في زفافه حينما قال والده الجملة نفسها.

 كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لرامي وهو يغني "ابني اتجوز" بنفس الأسلوب الذي غنى به عادل إمام في زفاف ابنه.

نجوم الفن يحتفلون بزفاف عادل إمام الصغير

حفل الزفاف شهد حضورا لافتا من نجوم الفن، كان أبرزهم يسرا، لبلبة، فيفي عبده، إلهام شاهين، إلى جانب مشاركة غنائية من تامر حسني وأحمد سعد.

ولفتت صورة لبلبة مع هالة الشلقاني الأنظار، إذ شكّل ذلك ظهورًا نادرًا لزوجة الزعيم، التي نادرًا ما تظهر في المناسبات العامة.

الزعيم في ذاكرة الجمهور

الصورة جاءت بعد أسابيع قليلة من احتفال عادل إمام بعيد ميلاده الـ85، والذي اقتصر على حضور عائلي محدود. 

ويُذكر أن آخر أعماله الفنية كان مسلسل "فلانتينو" الذي عُرض في رمضان 2020، ومن بعده قرر الابتعاد عن الساحة الفنية والأضواء.

الظهور الجديد للفنان عادل إمام، والذي لطالما اعتُبر رمزا فنيا وشعبيا في مصر والعالم العربي، أعاد للأذهان قيمته ومكانته في قلوب جمهوره، مؤكدين أن "الزعيم" لا يزال حاضرا رغم الغياب.

عادل إمام الفنان الكبير حفل زفاف حفيده الأكبر عادل المخرج رامي إمام الزعيم هالة الشلقاني لبلبة

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