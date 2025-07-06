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تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده

تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له
تركي آل الشيخ يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له
علا محمد

شارك المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، صورة للزعيم عادل إمام من حفل زفاف حفيده، والذي أقيم أمس وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وعلق تركي علي الصورة قائلاً:"حبيبي أبورامي مبروك وتفرح بأولادهم إن شاء الله".


وكان قد احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وقد نشر عادل إمام، صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهر فيها، وسط حضور أفراد العائلة بأكملها في أجواء احتفالية دافئة ومليئة بالمشاعر وكتب" من كتب كتاب عادل رامي إمام"

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.

عادل إمام للزعيم المستشار تركي آل شيخ تركي آل شيخ زفاف حفيده أمس الجمعة الزعيم عادل إمام

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