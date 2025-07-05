لقاء سويدان توجه رسالة لـ عادل إمام بسبب زفاف حفيده .. خاص

وجهت الفنانة لقاء سويدان رساله للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له.



قالت لقاء سويدان في تصريحات خاصة لـ صدى البلد : الزعيم عادل إمام مميز وجميل، فهو فنان جميل، وكوميديان في الحقيقة وفي الأعمال ربنا يعطيه الصحة والسعادة يا رب.

واستطردت لقاء سويدان " محظوظة بالعمل مع الزعيم عادل امام في مسلسل استاذ و رئيس قسم ، الاستاذ عادل امام ظاهرة لم تتكرر .

تصدر الزعيم عادل امام التريند بعد ظهور مفاجئ له بعد سنوات عديدة من الغياب في صوره عائليه من فرح نجل رامي عادل امام

احتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر عادل، حفيد الفنان القدير عادل إمام، فى حفل عائلي اقتصر علي الأهل والاصدقاء المقربين و النجوم .