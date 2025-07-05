شاهد اول تعليق من الزعيم عادل إمام بعد حفل زفاف حفيده

شارك الزعيم عادل إمام متابعيه على السوشيال ميديا، صورة له من حفل زفاف حفيده، والذي أقيم أمس الجمعة.



وقد نشر عادل إمام، صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهر فيها، وسط حضور أفراد العائلة بأكملها في أجواء احتفالية دافئة ومليئة بالمشاعر وكتب" من كتب كتاب عادل رامي إمام"



احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.