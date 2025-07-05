بعد سنوات من الغياب .. نجوم الفن يحتفون بظهور الزعيم عادل إمام في زفاف حفيده

احتفى جمهور الزعيم عادل إمام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عقب أول ظهور له منذ سنوات، وكتب كذلك عدد من الفنانين والإعلاميين للتهنئة بعودته مجددًا بعد غياب طويل.



وشارك المخرج رامي إمام متابعيه على السوشيال ميديا، أول ظهور للزعيم عادل إمام من حفل زفاف حفيده، والذي أقيم أمس الجمعة.



وقد نشر المخرج رامي إمام، نجل الزعيم، صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو "إنستجرام"، ظهر فيها والده عادل إمام إلى جانب حفيده العريس وزوجة حفيده، وسط حضور أفراد العائلة بأكملها في أجواء احتفالية دافئة ومليئة بالمشاعر.



احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.