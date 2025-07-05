أول ظهور للزعيم عادل إمام بعد فترة غياب فى حفل زفاف حفيده .. شاهد

شارك المنتج رامي إمام صورة من حفل زفاف ابنه الذى اقيم أمس، رفقة الزعيم عادل إمام والذى بعتبر الظهور الأول له بعد غياب طويل.

وكتب رامي إمام عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، “ الحمدلله عادل وفريدة”

زفاف حفيد عادل إمام

حرص عدد من النجوم على التواجد بحفل زفاف عادل رامي إمام، حفيد الفنان عادل إمام، والذي أقيم خلال الساعات الماضية بفيلا الزعيم بالمنصورية.

ومن بين الحاضرين الفنانة يسرا، محمد حماقي، كريم عبد العزيز، حسن الرداد وزوجته إيمي سمير غانم، المنتج تامر مرسي،عزيز الشافعي، المنتج والفنان عماد زيادة .

كما حضر حفل الزفاف الفنان هشام ماجد، ويوسف الشريف، والإعلامي عمرو الليثي، والمخرج معتز التوني، والذي كان في استقبال الفنان محمد عادل إمام.

وتغيب الفنان الكبير عادل إمام عن حضور حفل الزفاف، حيث فضل أن يظل مبتعدًا عن الصور التي كان يتوقع أن تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عروس عادل إمام جونيور

العروس تدعى فريدة أشرف، وتعمل مدربة لياقة بدنية، وتربطها علاقة بـ عادل رامي إمام منذ فترة