مجدي الهواري يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد أحدث ظهور له

شارك المخرج مجدي الهواري صورة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع عائلته، خلال حفل زفاف حفيده، بعد سنوات من الغياب.

وكتب مجدي الهواري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":

"لما ربنا يديك عائلة تعرف تربي أحفادها على قيمة من في منتصف هذه الصورة... أعتقد أن من حق أجيال العائلة الفنية أن تلتقط نفس هذه الصورة مع الزعيم، وده حقه عليهم. ربنا يديله الصحة وطولة العمر.

#كبير_العائلة

#عادل_إمام"

وتصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من فرح نجل رامي عادل إمام.

وقد احتفل المخرج رامي عادل إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم.