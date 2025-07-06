عمرو عبد العزيز يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد ظهوره في حفل زفاف حفيده

شارك الفنان عمرو عبد العزيز صورة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع عائلته، خلال حفل زفاف حفيده، بعد سنوات من الغياب.

وكتب عمرو عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آل إمام كلهم متجمعين!

عايز أقول أولًا: بسم الله ما شاء الله على اللمة الحلوة قوي دي، عشان فيها الزعيم طبعًا. ربنا يديله الصحة، منوّر الصورة... عشان الناس تسكت وتبطل كلام وحش!

ثانيًا: بجد دي أحلى صورة شوفتها من أول السنة، لأنها فعلًا فيها معاني كتير حلوة قوي. لمة العيلة تحسها صورة دافئة كده.

ثالثًا: ألف مبرووووك للمخرج رامي إمام على زواج (عادل وفريدة)، وربنا يتمملهم على خير".

وتصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من حفل زفاف نجل رامي عادل إمام.

وقد احتفل المخرج رامي إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم.