قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نتنياهو يرفض تعديلات حماس على مقترح التهدئة ويرسل وفدًا تفاوضيًا إلى قطر
بدون مقابل.. «كريستو» في طريقه للعودة إلى تونس عبر بوابة النجم الساحلي|تفاصيل
دار الإفتاء: إهمال العمل والتقصير فيه خيانة للأمانة
أقل سعر دولار اليوم 6-7-2025
دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد.. الثلاثاء
سعر ومواصفات هيونداي كونا 2025 في الإمارات.. بتصميم رياضي
صراخ السيدات يملأ «طهواي».. جنازة مهيبة لسائق الميكروباص ضحية الطريق الإقليمي|شاهد
إعلامي: الأهلي بدأ مفاوضاته بشكل رسمي لضم مصطفى محمد
اتجوزت من وراهم| تفاصيل صادمة في جريمة فتاة أبوالنمرس «مفصولة الرأس» بعد الزفاف
عمرو عبد العزيز يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد ظهوره في حفل زفاف حفيده
رسميًا .. الوداد المغربي يطلب شراء عقد نجم النادي الأهلي
الأهلي يرحب ببيع أشرف داري بشرط مالي مُحدّد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمرو عبد العزيز يُوجّه رسالة للزعيم عادل إمام بعد ظهوره في حفل زفاف حفيده

الفنان عمرو عبد العزيز
الفنان عمرو عبد العزيز
أوركيد سامي

شارك الفنان عمرو عبد العزيز صورة للزعيم عادل إمام في أحدث ظهور له مع عائلته، خلال حفل زفاف حفيده، بعد سنوات من الغياب.

وكتب عمرو عبد العزيز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "آل إمام كلهم متجمعين!
عايز أقول أولًا: بسم الله ما شاء الله على اللمة الحلوة قوي دي، عشان فيها الزعيم طبعًا. ربنا يديله الصحة، منوّر الصورة... عشان الناس تسكت وتبطل كلام وحش!
ثانيًا: بجد دي أحلى صورة شوفتها من أول السنة، لأنها فعلًا فيها معاني كتير حلوة قوي. لمة العيلة تحسها صورة دافئة كده.
ثالثًا: ألف مبرووووك للمخرج رامي إمام على زواج (عادل وفريدة)، وربنا يتمملهم على خير".

وتصدَّر الزعيم عادل إمام التريند بعد ظهوره المفاجئ، عقب سنوات عديدة من الغياب، في صورة عائلية من حفل زفاف نجل رامي عادل إمام.

وقد احتفل المخرج رامي إمام بعقد قران نجله الأكبر "عادل"، حفيد الفنان القدير عادل إمام، في حفل عائلي اقتصر على الأهل والأصدقاء المقرّبين وعدد من النجوم.

عادل امام الزعيم عادل امام اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم عاجل من المحكمة العليا في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

موعد بدء التوقيت الشتوي 2025 وإرجاع الساعة 60 دقيقة

الإيجار القديم

آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

ظاهرة خطيرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تحذر بشأن طقس الغد

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2025 .. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

رسميًا.. شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة بـ50 ألف مقدم فقط

50 ألف مقدم وتقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 7

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

200 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت

ترشيحاتنا

وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي

مصر والسعودية تؤكدان وحدة المواقف وتنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة

أرشيفية

المرشد الإيراني يظهر لأول مرة منذ المواجهة مع إسرائيل

الرئيس الأوكراني

الرئيس الأوكراني: أنا ممتن لاستعداد أمريكا تقديم المساعدة الدفاعية

بالصور

الصيف ميبقاش صيف من غيره.. محمود العسيلي يروّج لألبومه الجديد

محمود العسيلي
محمود العسيلي
محمود العسيلي

فستان لافت .. روجينا تستعرض جمالها في أحدث ظهور

روجينا
روجينا
روجينا

مصرع 24 شخصا وفقدان 23 طفلا في فيضانات عارمة بولاية تكساس

فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية
فيضانات "تكساس" الأمريكية

تخلص من صداع الحر في الصيف بـ5 حيل سهلة

صداع الحر
صداع الحر
صداع الحر

فيديو

نبيلة عبيد

فيها ذكريات عمري.. نبيلة عبيد تعبر عن حزنها بسبب شقتها الإيجار القديم

رسالة مها الصغير الغامضة

مها الصغير تشعل السوشيال ميديا برسالة غامضة: كما تدين تدان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصططفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ما تبقّى من الحذف

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

المزيد