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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حَرَّ وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة  

ارتفاع في درجات حرارة
ارتفاع في درجات حرارة الجو

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقسا حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان لها اليوم الجمعة 3 مايو 2024، أن غدا يتوقع أن يشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت أن يشهد غدا اضطرابا في الملاحة على شواطئ البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت : القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 22، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.

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