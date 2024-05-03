تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية حول تفاصيل حالة الطقس، منها اضطراب الملاحة البحرية وهبوب رياح قوية محملة بالأتربة، بالاضافة الى تفاصيل انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل و الأرصاد الجوية مازالت تحذر من ارتداء الملابس الصيفية الخفيفة و الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من شهر برمودة، الذي ينتهي في 8 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلاً نهاراً على مدن الساحل الشمالي، ومائلاً للحرارة إلى حار على مناطق الدلتا والقاهرة وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة.

الأرصاد تتوقع أيضاً نشاط في الرياح في شكل هبات متقطعة على الدلتا والوجه البحري والظهير الصحراوي والقاهرة، في حين تكون معتدلة في المجمل وتنشط أحياناً على الوجه البحري وشمال الصعيد.

أما في الليل، فمن المتوقع أن يكون الطقس لطيفاً إلى مائلاً للبرودة في الدلتا والظهير الصحراوي، ومعتدلاً في باقي الأنحاء.